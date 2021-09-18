Креативный украинец насмешил людей самодельной маской

В Херсоне покупатель придумал альтернативу защитной маске. Фото: unsplash.com

В Херсоне покупатель придумал альтернативу защитной маске, чем рассмешил присутствующих. Он надел на лицо целлофановый пакет, задев его края за уши.

Видео покупателя в оригинальной маске выложили в телеграмм-канале "Х*Херсон".

"Ловите лайфхак. Корона не пройдет", - подписали видео авторы.

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Мужчина купил необходимое и спокойно оставил магазин. Зато другие покупатели, а впоследствии пользователи сети продолжают обсуждать модника: "Гениально", "Пусть хоть так выкрутится, а не хамить, как б * ДЛО. У кассы пару минут постоять нельзя", "Когда пожалел деньги на маску", "Новый тренд".

В штате Калифорния, США, Леси Пилигрим получила водительское удостоверение с фотографией, где она с защитной маской на лице. По ее словам, она не спешила забирать свои права из-за пандемии коронавируса, однако с 1 октябре 2021 года в США будут действовать новые правила. По закону требуют заменить водительское удостоверение, то есть ID-карту. Когда получала права действовали строгие карантинные нормы. Все в здании носили маски. В кабинет для получения прав женщина также зашла в маске. Ситуация сбила ее с толку.