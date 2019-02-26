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вторник, 26 февраля 2019 18:47

Красоту гор показали в черно-белых снимках
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Фотограф и путешественник Дмитрий Архипов сделал черно-белый фотопроект, в котором показал красоту гор на разных континентах.

"Вершины мира" - серия снимков, от которых захватывает дух, пишет Фотоисскуство.

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Ледяной панцирь скал на Южной Георгии. Большую часть года на труднодоступном субантарктическом архипелаге Южная Георгия дуют сильные ветры из Антарктиды, они несут с собой влагу, которая оседая на утесах острова, образует ледяной панцирь.
Фото: Дмитрий Архипов
Арарат (5165 метров) — потухший вулкан на востоке Турции. Согласно Библии, именно сюда пристал Ноев ковчег.
Гашербрум — горный массив в Каракоруме. Состоит из 7 вершин, главная из которых высотой 8080 м над уровнем моря — 11-й по высоте восьмитысячник мира. Всего в состав массива входят 3 восьмитысячника.
Пик K2 или Чогори, 8611 м — вторая высочайшая вершина мира. Не имеющая ни одного простого маршрута восхождения, К2 известна одновременно как прекраснейшая и самая опасная вершина.
Кафедральный пик — горный массив в районе Гилгит-Балтистан в Пакистане.

Американский художник Дуг Эйткен установил среди заснеженных гор швейцарского курорта Гштаад облицованный зеркалами дом. Сооружение имеет символическое название — "Мираж". Отражая окружающие пейзажи, практически растворяется в них.

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