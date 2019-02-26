Красоту гор показали в черно-белых снимках

Фотограф и путешественник Дмитрий Архипов сделал черно-белый фотопроект, в котором показал красоту гор на разных континентах.

"Вершины мира" - серия снимков, от которых захватывает дух, пишет Фотоисскуство.

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Фото: Дмитрий Архипов

Американский художник Дуг Эйткен установил среди заснеженных гор швейцарского курорта Гштаад облицованный зеркалами дом. Сооружение имеет символическое название — "Мираж". Отражая окружающие пейзажи, практически растворяется в них.