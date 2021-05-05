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среда, 05 мая 2021 14:33

Красную зону карантина могут сократить вдвое

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Красную зону карантина могут сократить вдвое
В зоне жесткого карантина останутся лишь Сумская, Полтавская и Запорожская области. Фото: pixabay.com

Красную зону карантина могут сократить на три области.

Об этом на совещании у президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, после заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из красной зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Их показатели соответствуют установленным критериям.

После этого в зоне жесткого карантина останутся только Сумская, Полтавская и Запорожская области.

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Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. В красной сейчас находятся шесть областей. В оранжевой зоне оказались Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. С сегодняшнего дня Житомирщина также будет применять противоэпидемические меры, предусмотренные для оранжевого уровня. Остальные регионы, а также Киев, находятся в желтой зоне.

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