Ковид дает долговременные последствия для здоровья, которые могут стать хроническими

Сложное течение болезни затем дает вроде бы более длительный иммунитет

"Симптоматика, которая характерна для ковида, затем наблюдается у некоторых людей в течение многих месяцев. Это могут быть и какие-то проблемы с мышцами, и кровью - различные изменения могут происходить, или же ощущение запахов и вкуса может возвращаться не за несколько недель, а в течение месяцев". Такими мыслями поделился с Gazeta.ua блогер Артем Албул.

"Это исследуется. Надо дождаться, когда будет собрано достаточно информации, и эти исследования будут оформлены в научные статьи. Но в целом очень похоже на то, что некоторые люди будут иметь долговременные последствия для здоровья, которые могут стать хроническими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции

Какое время после болезни человек имеет иммунитет, сейчас точно сказать сложно. Зависит и от того, в какой форме протекала болезнь. Есть данные, что сложный ход болезни затем дает вроде бы более длительный иммунитет. Но это еще не точно. Так же как и надежда на вакцины. В любом случае, если вакцина будет давать такую ​​же длительность иммунитета, как и болезнь, это нам поможет сохранить жизнь ", - отметил блогер.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от Covid-19. Об этом он сообщил в Тwitter. "Одним из преимуществ моего возраста (65 лет) является то, что я привилегия - право на вакцину против Covid-19. На этой неделе я сделал первую прививку и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам исследований, регуляторным органам и медицинским работникам на передовой , которые привели нас к этому ", - отметил он.