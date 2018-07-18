"Коррупционер должен сидеть" - взяточника в клетке поставили на улице

Фото: Информатор

Возле Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции поставили клетку с золотым манекеном. Символизирует взяточника, который несет наказание за преступление.

Кукла одета в строительный комбинезон, окрашена золотой краской. На шее табличка с надписью: "Хабарник". Рядом - мешок с деньгами, сообщает "Информатор".

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Активисты, которые организовали акцию говорят, что манекен будут возить в разные места. Ставить возле управлений органов, которые борются с коррупцией. Манекен должен напоминать работникам этих ведомств, что коррупционеры должны сидеть, говорят инициаторы проекта.

В Одессе на взятке поймали руководителя департамента горсовета. Она брала деньги за разрешительные документы на торговлю в местах отдыха.