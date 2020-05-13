Коронавирус в Украине: врач дал прогноз о ходе эпидемии летом

Ежедневное количество заражений на коронавирус в мае-июне в Украине будет колебаться в пределах 300-400 случаев. Фото: pixabay.com

Ежедневное количество заражений на коронавирус в мае-июне в Украине будет колебаться в пределах 300-400 случаев.

Это связано с характеристиками самого вируса, а также с тем, что у нас переболело незначительное количество людей, соответственно, иммунитета к инфекции не создано. Такой прогноз озвучил врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита, передает "Обозреватель".

"Мы достигли "сглаживания кривой". Она имеет свои положительные последствия, но нам следует настраиваться на длительный марафон, который может продолжаться несколько месяцев. В течение лета будем постоянно иметь стабильное количество новых случаев. Это из-за самого вируса и небольшой процент людей, которые защищены от него естественно. В мае-июне инфицирования будет колебаться в пределах 300-400 случаев ежедневно", - подчеркнул он.

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По словам Курпиты, характеристика любой эпидемии связана с двумя основными показателями. Это количество людей, которые заболеют в течение всей волны и количество тех, кто заболеет в течение одного дня.

"Количество инфицированных у нас не снижается, ежедневное число зависит от количества проведенного тестирования. За сутки 12 мая зафиксировали 356 больных, но это потому, что было проведено на 2 тысячи исследований меньше, чем в предыдущие дни", - подчеркнул он.

В Украине, по последним данным, зафиксировали 16 023 случая Covid-19. Из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели.