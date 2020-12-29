Коронавирус в Украине: в каких областях наихудшая ситуация

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6988 новых больных коронавирусом. Из них детей - 324, медработников - 337.

Всего, по состоянию на утро 29 декабря, имеем 1 037 362 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 081 летальных. 232 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 681 835 пациентов, из них за последние сутки - 16 106, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 953, Одесской - 729, Полтавской - 644, Львовской - 555, Запорожской - 514 областях.

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Ситуация в областях:

город Киев - 109 008 случаев;

Винницкая область - 22 078 случаев;

Волынская область - 32 626 случаев;

Днепропетровская область - 57 632 случая;

Донецкая область - 35 562 случая;

Житомирская область - 38 554 случая;

Закарпатская область - 27 974 случая;

Запорожская область - 52 689 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;

Киевская область - 57 912 случаев;

Кировоградская область - 8248 случаев;

Луганская область - 10 054 случая;

Львовская область - 60 560 случаев;

Николаевская область - 30 300 случаев;

Одесская область - 69 863 случая;

Полтавская область - 35 487 случаев;

Ровенская область - 40 459 случаев;

Сумская область - 40 170 случаев;

Тернопольская область - 33 622 случая;

Харьковская область - 68 395 случаев;

Херсонская область - 17 327 случаев;

Хмельницкая область - 38 471 случай;

Черкасская область - 38 302 случая;

Черновицкая область - 39 662 случая;

Черниговская область - 29 458 случаев.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.