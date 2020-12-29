Коронавирус в Украине: в каких областях наихудшая ситуация

За последние сутки в Украине обнаружили 6988 новых больных коронавирусом. Из них детей - 324, медработников - 337.
Всего, по состоянию на утро 29 декабря, имеем 1 037 362 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 081 летальных. 232 пациента умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 681 835 пациентов, из них за последние сутки - 16 106, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 953, Одесской - 729, Полтавской - 644, Львовской - 555, Запорожской - 514 областях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав определил требования для вакцины от коронавируса
Ситуация в областях:
город Киев - 109 008 случаев;
Винницкая область - 22 078 случаев;
Волынская область - 32 626 случаев;
Днепропетровская область - 57 632 случая;
Донецкая область - 35 562 случая;
Житомирская область - 38 554 случая;
Закарпатская область - 27 974 случая;
Запорожская область - 52 689 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;
Киевская область - 57 912 случаев;
Кировоградская область - 8248 случаев;
Луганская область - 10 054 случая;
Львовская область - 60 560 случаев;
Николаевская область - 30 300 случаев;
Одесская область - 69 863 случая;
Полтавская область - 35 487 случаев;
Ровенская область - 40 459 случаев;
Сумская область - 40 170 случаев;
Тернопольская область - 33 622 случая;
Харьковская область - 68 395 случаев;
Херсонская область - 17 327 случаев;
Хмельницкая область - 38 471 случай;
Черкасская область - 38 302 случая;
Черновицкая область - 39 662 случая;
Черниговская область - 29 458 случаев.
Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.
Комментарии