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воскресенье, 21 ноября 2021 09:25

Коронавирус в Украине: умерло почти 400 человек

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Коронавирус в Украине: умерло почти 400 человек
В Украине за сутки обнаружили почти 11 тыс. новых больных коронавирусом. Фото: УП

В Украине за прошлые сутки, 20 ноября, обнаружили 10,6 тыс. новых больных коронавирусом.

Умерли от Covid-19 за прошлые сутки 377 украинцев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди больных 894 ребенка, также заболели 99 медработников. Было госпитализировано 4048 человек, выздоровело 14450 человек.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях", - говорится в сообщении.

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В Украине от работы отстранено более 3,4 тыс. невакцинированных учителей. Сейчас 67,1 тыс. работников заведений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования не имеют ни одной прививки от Covid.

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