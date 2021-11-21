Коронавирус в Украине: умерли почти 400 человек

 
Ексклюзивы
1/5
"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
1 Просмотров: 423
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
1 Просмотров: 2106
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
3 Просмотров: 3114
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
3 Просмотров: 6975
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Просмотров: 2997
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 1170
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Просмотров: 963
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 1233
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 1017
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 12645
Фото
Все фото
7
3
4
3
10
&quot;Позор малоросам!&quot; – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
Фотоловушки в Чернобыльской зоне &quot;поймали&quot; 20 рысей
Фотоловушки в Чернобыльской зоне "поймали" 20 рысей
Пограничники получили новые вертолеты
Пограничники получили новые вертолеты
В Днепре из памятника советскому вождю сделали писсуар
В Днепре из памятника советскому вождю сделали писсуар
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Видео
Все видео
Украина отмечает День Достоинства и Свободы
Украина отмечает День Достоинства и Свободы
8 лет назад студенты студенты вышли против Януковича
8 лет назад студенты студенты вышли против Януковича
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Подрыв трубы завода в Днепре показали на видео
Подрыв трубы завода в Днепре показали на видео
Почти 400 млн просмотров: клип украинского режиссера получил MTV EMA 2021
Почти 400 млн просмотров: клип украинского режиссера получил MTV EMA 2021
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4347
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1224
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1089
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2646
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1125
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 387
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
воскресенье, 21 ноября 2021 09:25

Коронавирус в Украине: умерли почти 400 человек

  Комментировать
Коронавирус в Украине: умерли почти 400 человек
В Украине за сутки обнаружили почти 11 тыс. новых больных коронавирусом. Фото: УП

В Украине за прошлые сутки, 20 ноября, обнаружили 10 635 новых больных коронавирусом.

Умерли от Covid-19 за прошлые сутки 377 украинцев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди больных 894 ребенка, также заболели 99 медработников. Было госпитализировано 4048 человек, выздоровело 14450 человек.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ обеспокоена ростом заболеваемости Covid-19 в Европе

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 559 случаев;
Винницкая область – 499 случаев;
Волынская область – 302 случая;
Днепропетровская область – 1242 случая;
Донецкая область – 416 случаев;
Житомирская область – 452 случая;
Закарпатская область – 289 случаев;
Запорожская область – 653 случая;
Ивано-Франковская область – 543 случая;
Киевская область – 519 случаев;
Кировоградская область – 196 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Львовская область – 288 случаев;
Николаевская область – 693 случая;
Одесская область – 655 случаев;
Полтавская область – 361 случай;
Ровенская область – 279 случаев;
Сумская область – 451 случай;
Тернопольская область – 297 случаев;
Харьковская область – 284 случая;
Херсонская область – 191 случай;
Хмельницкая область – 598 случаев;
Черкасская область – 260 случаев;
Черновицкая область – 158 случаев;
Черниговская область – 408 случаев.

В Украине от работы отстранено более 3,4 тыс. невакцинированных учителей. Сейчас 67,1 тыс. работников заведений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования не имеют ни одной прививки от Covid.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Украине: умерли почти 400 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

8 лет назад студенты студенты вышли против Януковича

Самое читаемое
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата Просмотров: 11097
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
 Просмотров: 8325
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
 3 Просмотров: 6966
Знак, который создал Зеленский, сделали дороже самой высокой награды Героя Украины
Знак, который создал Зеленский, сделали дороже самой высокой награды Героя Украины 1 Просмотров: 5256
Бывший начальник ГУР: Есть &quot;крот&quot;, работающий на Россию
Бывший начальник ГУР: Есть "крот", работающий на Россию 1 Просмотров: 4725
Общество
Красных регионов больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны
Красных регионов больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны Просмотров: 36
"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
7
 1 Просмотров: 450
Украина отмечает День Достоинства и Свободы
Украина отмечает День Достоинства и Свободы
 Просмотров: 1134
8 лет назад студенты студенты вышли против Януковича
8 лет назад студенты студенты вышли против Януковича
 Просмотров: 1854
Фотоловушки в Чернобыльской зоне "поймали" 20 рысей
Фотоловушки в Чернобыльской зоне "поймали" 20 рысей
3
 Просмотров: 1701
Больше всего комментируют
8
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
4
"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы
4
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
4
Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента
3
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
Голосов: 57559
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть