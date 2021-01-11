Коронавирус в Украине: на Буковине зафиксировали более 150 новых случаев

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 376 образцов. Фото: Pixabay

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 153 новых случая инфицирования COVID-19, когда выздоровели 236 человек.

Об этом сообщает глава ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 41 667 случаев болезни. За последние сутки 236 человека выздоровели, 31670 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 817 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 376 образцов.

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Больше подробностей глава ОГА не привел.

Так, 5011 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине 10 января. Среди них - 113 детей и 164 медработника. Госпитализированы 2100 человек, выздоровели - 5 292. Погибло 99 человек.