Коронавирус в Украине: какие области вышли в "лидеры" за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3409 новых больных коронавирусом. Из них детей - 244, медработников - 298.

Всего, по состоянию на утро 10 февраля, имеем 1 253 055 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 23 934 летальных. 163 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 092 376 пациентов, из них за последние сутки - 7768, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 410, Киеве - 297, Винницкой - 271, Закарпатской - 238, Запорожской - 214 - областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 297 случаев;

Винницкая область - 271 случай;

Волынская область - 111 случаев;

Днепропетровская область - 120 случаев;

Донецкая область - 98 случаев;

Житомирская область - 61 случай;

Закарпатская область - 238 случаев;

Запорожская область - 214 случаев;

Ивано-Франковская область - 410 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 36 случаев;

Львовская область - 117 случаев;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 115 случаев;

Полтавская область - 132 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 48 случаев;

Тернопольская область - 105 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 136 случаев;

Черкасская область - 108 случаев;

Черновицкая область - 191 случай;

Черниговская область - 30 случаев.

Усиливать карантин в Украине до апреля-мая нет необходимости, сказал министр здравоохранения Максим Степанов. По сравнению с апрелем 2020 года медицинская система стала более мощной. И, несмотря на критику, стратегия противодействия Covid-19, которую избрало правительство, принесла результат.