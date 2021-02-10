Коронавирус в Украине: какие области вышли в "лидеры" за последние сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 3409 новых больных коронавирусом. Из них детей - 244, медработников - 298.
Всего, по состоянию на утро 10 февраля, имеем 1 253 055 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 23 934 летальных. 163 пациента умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 1 092 376 пациентов, из них за последние сутки - 7768, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 410, Киеве - 297, Винницкой - 271, Закарпатской - 238, Запорожской - 214 - областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
город Киев - 297 случаев;
Винницкая область - 271 случай;
Волынская область - 111 случаев;
Днепропетровская область - 120 случаев;
Донецкая область - 98 случаев;
Житомирская область - 61 случай;
Закарпатская область - 238 случаев;
Запорожская область - 214 случаев;
Ивано-Франковская область - 410 случаев;
Киевская область - 150 случаев;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 36 случаев;
Львовская область - 117 случаев;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 115 случаев;
Полтавская область - 132 случая;
Ровенская область - 103 случая;
Сумская область - 48 случаев;
Тернопольская область - 105 случаев;
Харьковская область - 188 случаев;
Херсонская область - 50 случаев;
Хмельницкая область - 136 случаев;
Черкасская область - 108 случаев;
Черновицкая область - 191 случай;
Черниговская область - 30 случаев.
Усиливать карантин в Украине до апреля-мая нет необходимости, сказал министр здравоохранения Максим Степанов. По сравнению с апрелем 2020 года медицинская система стала более мощной. И, несмотря на критику, стратегия противодействия Covid-19, которую избрало правительство, принесла результат.
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