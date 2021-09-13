Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

Всего в Украине провели более 12,2 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1205 новых больных коронавирусом. Из них детей – 149, медработников – 23.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 317 824 лица. Умерли 54 360 пациентов, из них 18 – за последние сутки. Выздоровели 2 221 868 человек, за последние сутки – 758, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 21 474 тесты на Covid-19. Из них методом ПЦР – 10 668, ИФА – 1659. Также сделали 9147 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,2 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 166 случаев;

Винницкая область - 44 случая;

Волынская область - 79 случаев;

Днепропетровская область - 60 случаев;

Донецкая область - 18 случаев;

Житомирская область - 88 случаев;

Закарпатская область - один случай;

Запорожская область - 18 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 случай;

Киевская область - 29 случаев;

Кировоградская область - семь случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Львовская область - 86 случаев;

Николаевская область - 45 случаев;

Одесская область - 56 случаев;

Полтавская область - пять случаев;

Ровенская область - 13 случаев;

Сумская область - 25 случаев;

Тернопольская область - 148 случаев;

Харьковская область - 45 случаев;

Херсонская область - 13 случаев;

Хмельницкая область - четыре случая;

Черкасская область - 42 случая;

Черновицкая область - 120 случаев;

Черниговская область - 15 случаев.

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Мутировавший коронавирус Delta действует на людей иначе, чем предыдущие штаммы. Он значительно мощнее и имеет новые симптомы. Штамм также поражает людей более молодого возраста, чем другие виды коронавируса.