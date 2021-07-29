Коронавирус в Украине: где худшие показатели

В Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 846 новых больных коронавирусом. Из них детей – 60, медработников – 41.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 250 907 человек. Умерли 52 916 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 185 849 человек, за последние сутки – 510, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 42 504 тесты на Covid-19. Из них методом ПЦР – 19 582, ИФА – 7 962. Также сделали 14 960 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 195 случаев;

Винницкая область - 41 случай;

Волынская область - 1 случай;

Днепропетровская область - 34 случая;

Донецкая область - 66 случаев;

Житомирская область - 19 случаев;

Закарпатская область-10 случаев;

Запорожская область - 56 случаев;

Ивано-Франковская область - 8 случаев;

Киевская область - 29 случаев;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 22 случая;

Львовская область - 28 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 56 случаев;

Полтавская область - 16 случаев;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 39 случаев;

Тернопольская область - 4 случая;

Харьковская область - 70 случаев;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 21 случай;

Черкасская область - 16 случаев;

Черновицкая область - 16 случаев;

Черниговская область - 18 случаев.

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