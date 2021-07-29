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четверг, 29 июля 2021 08:27

Коронавирус в Украине: где худшие показатели

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Коронавирус в Украине: где худшие показатели
В Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 846 новых больных коронавирусом. Из них детей – 60, медработников – 41.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 250 907 человек. Умерли 52 916 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 185 849 человек, за последние сутки – 510, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 42 504 тесты на Covid-19. Из них методом ПЦР – 19 582, ИФА – 7 962. Также сделали 14 960 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 195 случаев;
Винницкая область - 41 случай;
Волынская область - 1 случай;
Днепропетровская область - 34 случая;
Донецкая область - 66 случаев;
Житомирская область - 19 случаев;
Закарпатская область-10 случаев;
Запорожская область - 56 случаев;
Ивано-Франковская область - 8 случаев;
Киевская область - 29 случаев;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 22 случая;
Львовская область - 28 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 56 случаев;
Полтавская область - 16 случаев;
Ровенская область - 15 случаев;
Сумская область - 39 случаев;
Тернопольская область - 4 случая;
Харьковская область - 70 случаев;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 21 случай;
Черкасская область - 16 случаев;
Черновицкая область - 16 случаев;
Черниговская область - 18 случаев.

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Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии до России. От него лучше защищает китайская вакцина Coronavac, которая заставляет иммунитет человека запоминать всю структуру вируса.

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