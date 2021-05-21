Коронавирус в Украине: где больше всего больных за последние сутки

За последние сутки в Украине выявили 4 984 новых больных коронавирусом. Из них детей – 278, медработников – 97. Госпитализировали 1 785 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354), и Киевской (348) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 175 382 украинца. Умерли 49 101 пациент, из них 202 за последние сутки. Выздоровели 1 929 039 пациентов, за последние сутки – 12 845.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 453 случая;
Винницкая область - 134 случая;
Волынская область - 170 случаев;
Днепропетровская область - 405 случаев;
Донецкая область - 408 случаев;
Житомирская область - 117 случаев;
Закарпатская область - 47 случаев;
Запорожская область - 354 случая;
Ивано-Франковская область - 85 случаев;
Киевская область - 348 случаев;
Кировоградская область - 66 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Львовская область - 269 случаев;
Николаевская область - 214 случаев;
Одесская область - 201 случай;
Полтавская область - 183 случая;
Ровенская область - 236 случаев;
Сумская область - 191 случай;
Тернопольская область - 122 случая;
Харьковская область - 299 случаев;
Херсонская область - 154 случая;
Хмельницкая область - 121 случай;
Черкасская область - 139 случаев;
Черновицкая область - 77 случаев;
Черниговская область - 135 случаев.
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Ученые из Австралии изобрели новое лекарство от коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность на 99,9%. По словам ученых, испытания проводили на мышах. Лекарства предназначены именно для лечения коронавируса, а не для скорейшего выздоровления.
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