Коронавирус в Украине: где больше всего больных за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,1 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 4 984 новых больных коронавирусом. Из них детей – 278, медработников – 97. Госпитализировали 1 785 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354), и Киевской (348) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 175 382 украинца. Умерли 49 101 пациент, из них 202 за последние сутки. Выздоровели 1 929 039 пациентов, за последние сутки – 12 845.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 453 случая;

Винницкая область - 134 случая;

Волынская область - 170 случаев;

Днепропетровская область - 405 случаев;

Донецкая область - 408 случаев;

Житомирская область - 117 случаев;

Закарпатская область - 47 случаев;

Запорожская область - 354 случая;

Ивано-Франковская область - 85 случаев;

Киевская область - 348 случаев;

Кировоградская область - 66 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 269 случаев;

Николаевская область - 214 случаев;

Одесская область - 201 случай;

Полтавская область - 183 случая;

Ровенская область - 236 случаев;

Сумская область - 191 случай;

Тернопольская область - 122 случая;

Харьковская область - 299 случаев;

Херсонская область - 154 случая;

Хмельницкая область - 121 случай;

Черкасская область - 139 случаев;

Черновицкая область - 77 случаев;

Черниговская область - 135 случаев.

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Ученые из Австралии изобрели новое лекарство от коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность на 99,9%. По словам ученых, испытания проводили на мышах. Лекарства предназначены именно для лечения коронавируса, а не для скорейшего выздоровления.