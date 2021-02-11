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Коронавирус в Украине: актуальная статистика

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Коронавирус в Украине: актуальная статистика
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 5039 новых больных коронавирусом. Из них детей - 277, медработников - 281.

Всего, по состоянию на утро 11 февраля, имеем 1 258 094 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 058 летальных. 124 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 098 944 пациента, из них за последние сутки - 6568, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской - 482, Винницкой - 392, Закарпатской - 368, Житомирской - 367 - областях и в Киеве - 335.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 335 случаев;
Винницкая область - 392 случая;
Волынская область - 125 случаев;
Днепропетровская область - 306 случаев;
Донецкая область - 156 случаев;
Житомирская область - 367 случаев;
Закарпатская область - 368 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 482 случая;
Киевская область - 159 случаев;
Кировоградская область - 37 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Львовская область - 319 случаев;
Николаевская область - 83 случая;
Одесская область - 155 случаев;
Полтавская область - 126 случаев;
Ровенская область - 139 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 153 случая;
Харьковская область - 232 случая;
Херсонская область - 42 случая;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черкасская область - 129 случаев;
Черновицкая область - 291 случай;
Черниговская область - 81 случай.

Усиливать карантин в Украине до апреля-мая нет необходимости, сказал министр здравоохранения Максим Степанов. По сравнению с апрелем 2020 года медицинская система стала более мощной. И, несмотря на критику, стратегия противодействия Covid-19, которую избрало правительство, принесла результат.

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