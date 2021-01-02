Коронавирус в Украине: 51 человек умер за сутки

За сутки - 5038 новых случаев. Фото: ukrinform.ua

По состоянию на 2 января в Украине лабораторно подтвердили 1 069 517 случаев Covid-19, за сутки - 5 038.

В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

При этом за сутки выздоровели 2 606 человек, 51 человек умер.

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В течение суток совершили 17 930 тестирований: методом ПЦР - 14 975, методом ИФА - 2 955.

В мире заразились коронавирусом уже более 84 млн человек 1 834 213 - умерли.