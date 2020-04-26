Коронавирус в Мариуполе: обнаружили еще 22 инфицированных

В Мариуполе зафиксировали вспышку коронавируса. Фото: УНИАН

В Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавирусом.

"20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией", сообщили в Мариупольском горсовете.

Всего в городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования.

Шесть человек вылечились от заболевания.

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За сутки 24 апреля в Украине выявлено 478 случаев COVID-19 с начала эпидемии – 8125 случаев. За время эпидемии в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек. В общем 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков.