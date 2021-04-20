Коронавирус повторно можно подцепить через полтора месяца

В Украине 2161 человеку повторно подтвердили коронавирус. Фото: Укринформ

Повторное заражение коронавирусом фиксируют через 3-4 месяца после болезни, однако есть исключения.

"Мы спросили у эпидемиологов, какой период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период был 3-4 месяца, до 5. Но были единичные ответы, что это было полтора месяца", заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина, сообщает "Укринформ".

В ЦОС отметили, что уже разработали проект приказа об эпидемиологическом надзоре за Covid-19. В нем прописаны правила определения повторного случая заражения, что позволит наладить получение информации о таких случаях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Есть инструменты, чтобы взять коронавирус под контроль" - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что новыми штаммами коронавирусной инфекции можно заразиться еще раз. По состоянию на середину декабря в Украине 2161 человеку повторно подтвердили заболевания коронавирусом.