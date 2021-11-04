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четверг, 04 ноября 2021 08:25

Коронавирус подхватило рекордное количество людей, 699 умерло

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Коронавирус подхватило рекордное количество людей, 699 умерло
За прошедшие сутки обнаружили 27 377 новых случаев Covid-19. Фото: Reuters

За прошедшие сутки обнаружили 27 377 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Среди новых больных 1787 детей и 426 медработников, сообщает Минздрав.

Госпитализировали 5472 человека. 699 пациентов скончались. 12 464 человека выздоровели.

299 272 человека вакцинировали. Одну дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.

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93,2% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе – невакцинированные.

Пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. При этом Covid-19 может перейти в форму сезонной болезни. Первые страны, которые выйдут из пандемии, будут те, где население объединит высокий уровень вакцинации и естественного иммунитета. В частности, Соединенные Штаты, Великобритания, Португалия и Индия.

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