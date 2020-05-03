Коронавирус обнаружили в детском доме

В Киевской области обнаружили коронавирус в детском доме. Фото: Reuters

В селе Мокрец Киевской области на коронавирус заболела сотрудница детского дома "Надежда".

Речь идет о помощнице воспитателя. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

Женщина заболела ОРВИ 23 апреля. Позже у нее исчезли обоняние и вкус, и поэтому ее направили на ПЦР-тест. 1 мая у нее диагностировали коронавирус.

"В заведении: 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Всего 48 человек. Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Уже взяты тесты в 32 детей и 16 взрослых работников ", - сказано в сообщении.

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В Украине по состоянию на 3 мая всего коронавирусом заболело 11913 человек. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников.