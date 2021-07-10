Коронавирус не отпускает Киев. Что с другими регионами

За последние сутки в Украине обнаружили 507 новых больных коронавирусом. Из них детей - 41, медработников - 33.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (150), Киевской (47) и Харьковской областях (40).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 240 753 человека. Умерли 52 592 пациентов, из них 20 - за последние сутки. Выздоровели 2 176 919 человек, за последние сутки - 809, сообщает Минздрав.

Автор: Министерство здравоохранения За сутки, 9 июля, в Украине появилось 507 новых больных на коронавирус

Лаборатории сделали 40 197 тестов на Covid-19. Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 150 случаев;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 22 случая;

Донецкая область - 29 случаев;

Житомирская область - 10 случаев;

Закарпатская область - 2 случая;

Запорожская область - 4 случая;

Ивано-Франковская область - 10 случаев;

Киевская область - 47 случаев;

Кировоградская область - 11 случаев;

Луганская область - 16 случаев;

Львовская область - 29 случаев;

Николаевская область - 13 случаев;

Одесская область - 29 случая;

Полтавская область - 8 случаев;

Ровенская область - 11 случаев;

Сумская область - 9 случаев;

Тернопольская область - 3 случая;

Харьковская область - 40 случаев;

Херсонская область - 13 случаев;

Хмельницкая область - 7 случаев;

Черкасская область - 11 случаев;

Черновицкая область - 7 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

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Коронавирус в будущем может стать более смертоносным. Этому будет способствовать неравномерность распределения вакцин от в мире. Кроме того вирус постоянно подвергается мутациям. Каждый новый штамм является более смертоносным и опасным. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.