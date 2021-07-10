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суббота, 10 июля 2021 08:37

Коронавирус не отпускает Киев. Что с другими регионами

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За последние сутки в Украине обнаружили 507 новых больных коронавирусом. Из них детей - 41, медработников - 33.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (150), Киевской (47) и Харьковской областях (40).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 240 753 человека. Умерли 52 592 пациентов, из них 20 - за последние сутки. Выздоровели 2 176 919 человек, за последние сутки - 809, сообщает Минздрав.

Автор: Министерство здравоохранения
  За сутки, 9 июля, в Украине появилось 507 новых больных на коронавирус
За сутки, 9 июля, в Украине появилось 507 новых больных на коронавирус

Лаборатории сделали 40 197 тестов на Covid-19. Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 150 случаев;
Винницкая область - 13 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 22 случая;
Донецкая область - 29 случаев;
Житомирская область - 10 случаев;
Закарпатская область - 2 случая;
Запорожская область - 4 случая;
Ивано-Франковская область - 10 случаев;
Киевская область - 47 случаев;
Кировоградская область - 11 случаев;
Луганская область - 16 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Николаевская область - 13 случаев;
Одесская область - 29 случая;
Полтавская область - 8 случаев;
Ровенская область - 11 случаев;
Сумская область - 9 случаев;
Тернопольская область - 3 случая;
Харьковская область - 40 случаев;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - 7 случаев;
Черкасская область - 11 случаев;
Черновицкая область - 7 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.

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Коронавирус в будущем может стать более смертоносным. Этому будет способствовать неравномерность распределения вакцин от в мире. Кроме того вирус постоянно подвергается мутациям. Каждый новый штамм является более смертоносным и опасным. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Дата
10
июля

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