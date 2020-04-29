Коронавирус на Ровенщине подтвердили еще у 29 человек

В Ровенской области зафиксировано 585 случаев заболевания Covid-19. Фото: rivnepost.rv.ua

На Ровенщине подтверждено 29 новых случаев заболевания Covid-19.

Среди них 2 две медицинские сестры и сотрудница облгосадминистрации, сообщает председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Новые случаи обнаружили у 8 жителей Ровно. Еще 16 больных проживают в Ровенском районе, 3 – в Здолбунове и 1 в городе Дубно. Также один инфицированный живет в Гощанском районе области.

Возраст больных от 7 до 82 лет.

"Среди инфицированных и 2 медицинские сестры: из Дядьковицкой районной больницы и Ровенской ЦГБ", – сообщил Коваль.

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У сотрудницы облгосадминистрации наличие заболевания подтвердило ПРЛ тестирования работников Общего отдела Ровенской ОГА.

У члена семьи больной коронавирус зафиксировали ранее. У ее коллег результаты отрицательные

"В последний раз она была на рабочем месте 21 апреля. В рабочих кабинетах, согласно протоколу, сразу провели дезинфекцию. Облгосадминистрация продолжает работать в обычном режиме", – заверил председатель ОГА.

Всего на Ровенщине зафиксировали 585 случаев заболевания на Covid-19. 14 человек погибли, еще 57 выздоровели.