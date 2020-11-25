Коронавирус на Буковине подтвердили еще в 357 человек, умерли - 5

Обновили статистику больных на Буковине. Фото: REUTERS

Вечером во вторник, 24 ноября, в Черновицкой области Covid-19 подтвердили у 357 человек.

В то же время выздоровели 339 человек, сообщает Черновицкая облгосадминистрация.

По состоянию на вторник в буковинских больницах находится 901 человек. У 647 пациентов подтвердили коронавирус. Состояние 105 больных медики оценивают как тяжелое.

"Из них в реанимации - 73, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 3", - рассказали в облгосадминистрации, добавив, что 344 больных находятся на кислородной терапии.

Пятеро умерли. Кроме того, сообщается о еще двух летальных случаях, где больные имели подозрение на коронавирус.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 32067 человек. Среди них 619 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как 14 436 - выздоровели.

Напомним, реанимация Черновицкой областной больницы заполнена тяжелыми больными коронавирусом. Свободные места появляются только тогда, когда кто-то умирает. По словам врача-анестезиолога Андрея Аносова, они пустуют максимум полчаса.