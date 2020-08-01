Коронавирус держит позиции: обновленные данные по Украине

С начала эпидемии в Украине Covid-19 подтвердили у 71 056 человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

В Украине за последние сутки подтвердили 1172 случая коронавирусной болезни.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подтвердили у 71 056 человек. Умерли 1709 пациентов. За последние сутки имеем 16 летальных случаев.

39 308 человек преодолели болезнь, из них за последние сутки - 536.

Больше всего новых случаев во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

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С 1 августа изменились правила проведения адаптивного карантина в Украине. Разрешили ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.