Королева Елизавета наконец поставила точку с Гарри и Меган

Королева Елизавета лишила Гарри и Меган королевского титула Фото: spletnik.ru

Королева Елизавета II опубликовала от имени всего Букингемского дворца сообщение, в котором говорится о дальнейшем самостоятельную жизнь Гарри и Меган.

Его разместили в Инстаграм.

"После многих месяцев разговоров и недавних дискуссий нам вместе удалось найти конструктивный путь выхода из ситуации для моего внука и его семьи. Я признаю все вызовы, с которыми Меган и Гарри пришлось столкнуться за последние два года, и поддерживаю их желание жить более независимым жизнью. Хочу поблагодарить их за самоотверженный труд в этой стране, странах Содружества и за ее пределами, а также особенно горжусь тем, как Меган удалось так быстро стать членом нашей семьи. Вся наша семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать новую и спокойную жизнь", - говорится в сообщении королевы.

Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее величества.

Также будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Гарри и Меган больше не будут представлять монаршей семье.

Имеют будут вернуть средства налогоплательщиков - 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию семейного коттеджа Фрогмор-хаус.

Все эти договоренности начнут действовать с весны 2020 года.

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