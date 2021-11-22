Корабль везет Украине новые патрульные катера

Американский корабль с патрульными катерами для Вооруженных сил Украины вошел в Черное море.

Об этом свидетельствует проект Yörük Işık, отслеживающий движение судов через пролив Босфор.

Американский сухогруз Ocean Grande вошел в Черное море в полдень 22 ноября.

Корабль идет из Балтимора в Одессу. Транспортирует патрульные катера типа Island. США передали их в рамках поддержки Украины.

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Катерам присвоили названия "Сумы" и "Фастов".

22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной международной помощи по безопасности на $60 млн от правительства США для нужд ВСУ, содержащей боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и т. д.

Предыдущие две партии груза доставили в Украину 10 и 18 октября.