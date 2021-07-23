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пятница, 23 июля 2021 19:32

"Копала землю руками, чтобы выбраться из ямы". Жестокое насилие над людьми

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Много смертей несовершеннолетних происходит по неосторожности родителей. Однако распространены также и трагические инциденты в результате домашнего насилия.

Нередки случаи бытового насилия из-за ссор между мужем и женой. Также скандалы возникают после употребления алкоголя или наркотиков, рассказал Gazeta.ua владелец столичной Первой городской студии траурных церемоний Евгений Минченко.

С 2003 до 2014 года работал в областном бюро судебно-медицинской экспертизы в разных отделах. В частности, в отделе экспертизы трупов, комиссионных экспертиз по уголовным делам против врачей, авто-технических экспертиз.

Минченко рассказал о случаях насилия, которые его больше всего поразили за годы практики.

Автор: pixabay.com
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В полицейском участке:

Ужасная история произошла в Донецке вечером перед 8 марта. 26-летняя девушка работала кассиром в супермаркете. После окончания смены в 10:00 она собиралась ехать домой, жила за городом.

По дороге на нее напали грабители, украли телефон, сумку. Она решила сразу пойти в полицию, чтобы написать заявление.

В это время в райотделе был корпоратив. Ребята молодые, 5-6 человек. Они захотели развлечься. Заявление так и не приняли, а закончилось все групповым изнасилованием девушки. Правоохранители выпихнули ее из отделения на улицу.

Она не растерялась и поехала в городское управление полиции. Там уже привлекли другие органы. Однако руководство полиции захотело решить дело мирно. К девушке приехали домой и предлагали значительную сумму денег за то, чтобы она забрала заявление. Мол, все равно ничего не сможет доказать и понятно, что шансов выиграть суд нет. Пострадавшая отказала им, потому что для нее это важно, но пакет денег полицейские оставили. Девушка взяла все деньги и поехала с ними в городское управление. Там она в дежурной части высыпала подачку на пол.

Жертва смогла выбраться из ямы:

Накануне Пасхи ко мне на экспертизу привезли женщину, лет 25. Она была голая, но закутанная в одеяло. Волосы грязные и мокрые, тело в царапинах и сырой земли, будто волокли. Ногти вырванные, а пальцы изуродованы. Однако потерпевшая была жива и в сознании.

В доме одного из сотрудников частной компании праздновали корпоратив по случаю Пасхи. Все друг друга знали, пили алкоголь, веселились.

Эта женщина была одной из работниц. С хозяином праздника они захотели уединиться. В разгар сексуальных утех мужчина решил привязать ее к кровати. Сначала женщина была не против, но потом от достал фотоаппарат и начал ее фотографировать. Партнерша начала возражать и угрожать полицией. Фотограф испугался - взял бутылку и ударил ее по голове.

После этого преступник спрятал тело женщины в яму для отходов и прикрыл большой бетонной плитой, а наверх поставил мангал. Думал, что она мертвая и спокойно пошел спать.

Однако потерпевшая пришла в себя и в состоянии шока начала выбираться из ямы. Оказалось, что она копала землю руками и ногтями, чтобы вылезти из-под плиты. Несчастную нашла местная пожилая женщина, которая и позвонила правоохранителям.

Когда истерзанная любовница вместе с полицией появилась на пороге злоумышленника, он был шокирован.

Автор: pixabay.com
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Изнасилование несовершеннолетней:

Событие состоялось в центре Донецка в 2012 году напротив здания городского управления полиции. Погибшая была дочерью сотрудника правоохранительных органов. Она не могла попасть в свой дом, потому что потеряла ключи. Встретила мужчину лет 35 с соседнего подъезда и попросила телефон, чтобы позвонить. Но тот сказал, что не имеет при себе телефона и заманил девочку домой. Уже там насильник начал приставать к ней, но понял, что соседи могут услышать крики. Затянул ее на технический этаж, где изнасиловал и оставил мертвой.

Когда ее нашли, то на теле не было характерных признаков насильственной смерти. Не могли понять, от чего наступила смерть. Однако во рту у нее был песок. В морге обнаружили, что половые органы были разорваны, а в бронхах был тот самый строительный песок.

Виновного нашли быстро: ранее он уже был судим за подобные случаи. Впоследствии насильник рассказал, что когда издевался над девочкой, вдавливал ее лицо в песок. Смерть наступила именно от этого. Такая гибель очень тяжелая и мучительная.

Отец годами издевался над ребенком:

В какой-то период в Украине после введения выплат за детей участились случаи домашнего насилия над несовершеннолетними. В основном они были из неблагополучных семей.

Однажды из села вблизи Мариуполя привезли труп 8-летнего мальчика. Все тело было в синяках, побоях, следах крови. Папа ребенка его постоянно бил и привязывал веревками в сарае за то, что он не слушался. Парень имел огромное желание быть свободным. После каждого такого издевательства он отвязывался и убегал из дома. Несчастного находили в соседних селах, его возвращали домой - и все начиналось снова. Мама особо не вмешивалась, семья казалась вполне нормальной.

В тот раз папа оставил его в том же сарае после очередного избиения. У парня был разрыв селезенки, началось внутреннее кровотечение.

В разговоре с Gazeta.ua Минченко также составил список смертей украинцев, которые его больше всего шокировали.

В Луцке произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк отрубил голову 56-летней жене Майе в постели, а 22-летнюю дочь Татьяну догнал с топором в коридоре.

Женщины годами страдали от жестокого мужчины. Правоохранители неоднократно приезжали на вызовы соседей в дом, где проживала семья. Однако жена отказывалась писать заявление.

Автор: Лилия МЫЦКО
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