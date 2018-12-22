Контрактника приговорили к тюрьме за дезертирство

Военный не вернулся из отпуска. Фото: "Регион"

На Херсонщине контрактника одной из дислоцированных на территории области воинских частей осудили к 5 годам лишения свободы за дезертирство.

"Приговором Чаплинского районного суда Херсонской области старший солдат одной из военных частей ВСУ на Херсонщине признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 408 УК Украины, и осужден к наказанию в виде 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении прес -службы военной прокуратуры Южного региона.

В суде доказали, что военнослужащий-контрактник в ноябре 2016 не явился из ежегодного отпуска в расположение воинской части. Он пытался уклониться от исполнения обязанностей военной службы.

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Контрактник отсутствовал на службе по ноябрь 2018 года.

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