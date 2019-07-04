Конституционный Суд отложил рассмотрение закона о люстрации

Конституционный Суд перенес на следующее заседание рассмотрение закона о люстрации. Фото: Аrgumentua

Конституционный Суд Украины решил отложить рассмотрение закона "О очистке власти".

Закон рассмотрят на следующем заседании. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний палаты Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Дата и время следующего заседания пока не сообщаются. Аналогичное решение было принято и в отношении рассмотрения закона о декоммунизации.

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Верховная Рада приняла закон "Об очистке власти" в сентябре 2014-го. Закон предусматривает ограничение права для чиновников режима Януковича занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет. 2015-го в КС поступило 2 представления от Верховного суда и одно от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Суд объединил 3 представления в одно производство.