Конституционный Суд отложил рассмотрение закона о люстрации

Конституционный Суд Украины решил отложить рассмотрение закона "О очистке власти".
Закон рассмотрят на следующем заседании. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний палаты Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.
Дата и время следующего заседания пока не сообщаются. Аналогичное решение было принято и в отношении рассмотрения закона о декоммунизации.
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Верховная Рада приняла закон "Об очистке власти" в сентябре 2014-го.
Закон предусматривает ограничение права для чиновников режима Януковича занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.
2015-го в КС поступило 2 представления от Верховного суда и одно от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Суд объединил 3 представления в одно производство.
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