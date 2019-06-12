Конституционный суд может отменить выборы в июле

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко: Администрация президента удивляет нас пониманием права Фото: facebook.com

11 июня Конституционный суд Украины завершил открытую часть слушаний о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Перешел к рассмотрению в закрытом режиме.

"Конституционный суд может отменить выборы. Основанием для этого может быть неконституционность указа. Тогда в тексте решения будет прописано, что основание для проведения внеочередных досрочных выборов исчезло. Поэтому избирательный процесс дальше происходить не может. Другой вариант, что решение неконституционным признают, но выборы не отменят. Потому что избирательный процесс это составляющая волеизъявления граждан Украины, поэтому не может быть остановлен. Но это создаст плохой прецедент. В дальнейшем может сложиться практика, когда будущие президенты будут досрочно останавливать полномочия парламента, потому что им будет казаться, что коалиция отсутствует. КС будет признавать неконституционности таких решений, но это ни на что не влияет. Если воспользоваться этим вариантом, то он создаст предпосылки для тоталитарной практик", - говорит эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

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17 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. О выходе заявила фракция "Народный фронт". Фракции имели 30 дней на создание новой коалиции, по Конституции. За это время истекает срок, когда президент может распустить Раду и объявить о досрочных выборах. Это нельзя делать в последние шесть месяцев полномочий парламента, после 27 мая.

"Такой отмены выборов у нас не было. Если указ признают неконституционным, в порядке выполнения пропишут федеральным избирательным комиссиям остановить избирательный процесс - все остановится. Но появятся побочные проблемы. Партии внесли залоги, их надо возвращать. Возникнет хаос и бедлам. Выборы перенесут на октябрь. Зеленский может принять новый указ о прекращении полномочий парламента 17 июня. Тогда пройдет месяц по выходу из коалиции "Народного фронта". У него будут основания, но досрочно полномочия парламента прекратить не сможет за 6 месяцев до конца деятельности Верховной Рады. Администрация президента удивляет нас пониманием права, поэтому это не исключение. Но такой шаг будет тоже неконституционным. Тогда выборы таки состоятся в октябре, хотя уже по состоянию на сейчас потратили кучу денег. Самое оптимальное для страны решение то, которое полностью соответствует Конституции. То есть признать этот указ неконституционным и остановить избирательный процесс", - считает эксперт.

Решение Конституционного суда по указу президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов могут принять раньше, чем через месяц.