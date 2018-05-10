Конституционный Суд готов рассматривать конституционные жалобы предпринимателей и вступать с ними в прямой диалог - Шевчук

Об этом он заявил в Одессе на открытой встрече с общественностью, среди присутствующих были представители юридического сообщества, предприниматели, студенты юристы и местные активисты.

Глава КСУ Станислав Шевчук провел открытую встречу с юридическим сообществом, предпринимателями, студентами юристами и местными активистами в Одессе

Председатель КСУ Станислав Шевчук отметил, что главной задачей Конституционного Суда Украины является обеспечение защиты Конституции, которая является основополагающей ценностью украинского общества, а не механизмом в руках президента, представителей власти или олигархических групп и пообещал содействовать инициативам активистов, правозащитников и предпринимателей по защите их прав и свобод.

Глава КСУ Станислав Шевчук провел открытую встречу с юридическим сообществом, предпринимателями, студентами юристами и местными активистами в Одессе

Представителями бизнеса в частности была поднята проблема неконституционности отдельных механизмов налогообложения. Станислав Шевчук по этому поводу заявил, что КСУ отличается от других государственных институтов, ведь представляет собой гаранта законности и справедливости. Поэтому Суд готов рассматривать конституционные жалобы предпринимателей и вступать в прямой диалог с представителями всех общественных объединений, права и свободы которых нарушаются.

Глава КСУ Станислав Шевчук провел открытую встречу с юридическим сообществом, предпринимателями, студентами юристами и местными активистами в Одессе

По его словам, отсутствие денег в бюджете не должно быть оправданием для органов государственной власти для принятия неконституционных решений и нарушения прав человека.

Глава КСУ Станислав Шевчук провел открытую встречу с юридическим сообществом, предпринимателями, студентами юристами и местными активистами в Одессе

Напомним, что речь идет о внедрении механизма системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР). Эта система должна была, по мнению инициаторов, в автоматическом режиме обеспечить выявление незаконной налоговой деятельности предпринимателей, практикующих фиктивный НДС. Однако, первый опыт использования системы привел к коллапсу налоговой системы и вполне оправданного возмущения предпринимателей. Станислав Шевчук объяснил, вопрос требует подробного и серьезного юридического анализа, но уже в начальных формулировках, видны определенные основания для рассмотрения предложенного нормативного регулирования СМКОР. Таким образом, граждане через механизм конституционной жалобы получили возможность активно противостоять вмешательствам органов государственной власти в их деятельность и отстаивать свои конституционные права. По мнению экспертов, это будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, будет иметь эффект на развитие украинской экономики в целом.