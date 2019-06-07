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Конкретная политическая партия теперь сможет контролировать борьбу с коррупцией

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Конкретная политическая партия теперь сможет контролировать борьбу с коррупцией
В пятый состав Совета общественного контроля вошли 15 кандидатов от семи общественных объединений: "Астартес", "Ветеранское Братство", "Общественный люстрационный комитет", "Демократическая топор орды", "Ксенос", "Сороритас", "Движение Ветеранов Украины". Фото: Радио Свобода

Членами совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро в большинстве своем стали представители партии "Демократический топор". Это может угрожать независимости и объективности НАБУ.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"У нас был достаточно хороший прошлый состав Совета общественного контроля. Там были представители различных организаций, которые борются с коррупцией. Там тоже были члены, представляющие политическое движение "Демократический топор". Но абсолютное большинство были реальными активистами, которые не связаны с политикой .

Совет общконтроля НАБУ имеет достаточно широкие полномочия. Влияет на назначение людей в Национальном бюро. Делегирует представителей в комиссии отбора. Прошлый состав СОК достаточно эффективно проявил себя", - рассказывает эксперт.

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По ее словам, в отношении нового состава возникают определенные опасения.

"Ведь абсолютное большинство новых членов являются участниками парии "Демократический топор". Накануне голосования в мае они создали ряд фиктивных общественный организаций, от которых подавались якобы активисты. Это - "Астартес", "Ксенос", "Сороритас". Кандидаты от этих организаций все члены одной политической партии. Они не могут быть бесстрастными и объективными. Через ботоферму "Демократический топор" банально накрутил себе голоса, чтобы попасть в состав Совета общественного контроля. Таким образом они победили", - объясняет Дарья Каленюк.

Вряд ли после этого в Национальном бюро вообще будет общественный контроль, считает она.

"НАБУ - очень важная структура, которая напрямую угрожает нечестным политикам. Она должна действовать по закону. Именно для этого создали Совет общественного контроля. Незаангажированные, незаинтересованые активисты должны были контролировать деятельность антикоррупционного органа. Теперь его фактически будет контролировать конкретная политическая сила. Реальным общественным контролем назвать это очень трудно. Не понятно, насколько эта ситуация будет губительной для НАБУ и как скажется на его деятельности. Надо наблюдать за работой новой СОК и бюро. Но то, что НАБУ находится под влиянием любой политической силы - это негативно. Очень важно, чтобы эта организация была независимая", - отмечает эксперт.

Но по ее мнению, позитивом является то, что НАБУ можно контролировать извне, не находясь в составе СОК.

"У нас достаточно развито гражданское общество, которое может влиять на деятельность государственных органов. Если абсолютное большинство украинцев будет против какого-то назначения, НАБУ и Совет общественного контроля будут вынуждены прислушиваться", - добавляет Дарья Каленюк.

6 июня на сайте НАБУ появились официальные результаты интернет-голосования за новый состав Совета общественного контроля НАБУ. В нем приняли участие 28 000 украинцев. Выбрали 15 из 44 претендентов.

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09
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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