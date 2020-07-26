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воскресенье, 26 июля 2020 13:46

Конфликт двух диаспор: в Москве запретили продавать продукты из Армении

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Конфликт двух диаспор: в Москве запретили продавать продукты из Армении
На московском рынке все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане вместо армянских. фото unsplash.com

Московский рынок "Фуд Сити" запретил торговать армянскими товарами из-за конфликта на границе с Азербайджаном. Более 50 фур с продукцией заставили вывезти. Армяне поддержали своих и раскупили все в считанные часы.

Около двух недель назад обострились отношения Баку и Еревана. Между Арменией и Азербайджаном уже 30 лет существует конфликт из-за Нагорного Карабаха. Россия призвала Армению и Азербайджан к диалогу и заявила о готовности выступить посредником в мирных переговорах. 24 июля в Москве начались столкновения между армянами и азербайджанцами. Выходцы из двух стран подрались в районе Марьино.

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25 июля в Петербурге полиция задержала более 60 азербайджанцев и армян. Таким образом полицейские хотели предупредить возможность возникновения в городе драк между представителями двух диаспор.

Армяне жаловались, что выходцы из Азербайджана закрыли свои рынки и торговые сети для армянских товаров. 18 июля посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что водителям более 50 фур с армянской продукцией не позволили разгрузить товар на московском рынке "Фуд Сити", который принадлежит азербайджанцам. Все прилавки заполнили товарами, производимыми в Азербайджане.

25 июля в городах России прошли акции солидарности с протестующими в Хабаровске. На них задержали около 60 человек. В стране проходят акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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