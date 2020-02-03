"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука

Журнаилист за препятствование его работе обматерил охранников Гончарука. Фото: obozrevatel.com

В Киеве на презентации "Доступные кредиты 5-7-9%" премьер-министра Украины Алексея Гончарука в киевском выставочном центре "Парковый" произошла стычка между представителем СМИ и охраной чиновника. Последнюю журналист обвинил в жесткой попытке препятствовать его работе.

Видео инцидента опубликовал Telegram канал PavlovskyNews, сообщает Obozrevatel.

Как рассказал на видео журналист Сергей Медяник, он попытался задать вопрос Гончаруку, однако охрана премьера не дала этого ему сделать.

"Пошли на *уй, вы что, ох**ли? Конченые твари! Совсем забыли, кем является? Мне тоже взять с собой охрану и вас ломать? Уроды!" - выпалил на это разъяренный представитель медиа.

Комментируя на видео конфликт, он заявил, что один из охранников напал на него первым. В то же время добавил, что еще раз его ударит, если это продолжится, а также попросил вызвать полицию.

"Хотел задать вопрос... Я далеко сидел. Так начала охрана... Один меня за руки тянул, второй, третий вообще за спину...", - объяснил ситуацию журналист.

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Заявки для участия в программе доступных кредитов подали более 17 тыс. предпринимателей. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.