Кому наконец улыбнется удача - прогноз астролога

Дайте себе больше времени на сон. Ощутите, как вернутся силы и воодушевление. Фото: pixabay.com

11 июня будет наблюдаться общее ослабление организма. Могут напомнить о себе хронические болезни. Займитесь профилактикой заболеваний. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Отложите офтальмологические операции, - говорит астролог. – Не переутомляйте глаза. В случае заболевания гриппом или простудой придерживайтесь постельного режима. Не переносите болезнь на ногах. Она затянется надолго. Отложите операции на органах дыхания. Лечить гайморит методом прокола не следует. Придется потом повторять эту процедуру. Дайте себе больше времени на сон. Ощутите, как вернутся силы и воодушевление. Успех улыбнется Весам, Водолеям и Тельцам".

Овен

Обеспечьте себе полноценное освещение во время работы. Не провоцируйте снижение остроты зрения. Подбирать очки в этот день нельзя.

Телец

Позаботьтесь о поддержке работы сердца и укрепления сосудов. Проведите профилактическое лечение.

Близнецы

Продолжается период повышенного риска травматизма. Откажитесь от участия в командных видах спорта. Причиной травмы может стать другой игрок.

Рак

Больше внимания уделите водным процедурам. Посещайте бассейн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чего нельзя делать после солнечного затмения

Лев

Остерегайтесь пищевых отравлений и желудочных расстройств. Позаботьтесь о здоровом режим питания. Проверяйте сроки реализации продуктов.

Дева

Неосмотрительность в питании может привести к увеличению веса. Сознательно контролируйте свой дневной рацион. Выбирайте низкокалорийные блюда.

Весы

Посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего приема гормональных препаратов. Есть опасность нарушить гормональный баланс в организме.

Скорпион

Ухудшаться обмен веществ. Могут увеличиваться отеки. Беременным следует внимательнее следить за своевременным выведением жидкости из организма.

Стрелец

Особенно остро могут восприниматься резкие запахи. Не используйте духов. Избегайте пассивного курения. К вечеру может разболеться голова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 11 июня: как найти путь к сердцу любимых

Козерог

Равномерно распределяйте физическую нагрузку в течение дня. Помните об общей ослабленности организма. Не используйте алкоголь как тонизирующее средство.

Водолей

Производительность интеллектуального труда резко снижается. Не допускайте кислородного голодания тканей тела. Принимайте утром контрастный душ. Двигайтесь быстрее.

Рыбы

Предусмотреть реакцию вашего кишечника на незнакомые блюда трудно. Избегайте расстройства системы пищеварения. Откажитесь от острых соусов.

Июнь заставит вас вернуться к ранее незавершенным делам. На этот раз придется привести их в порядок. Астрологиня назвала знаки, которые почувствуют себя счастливчиками.