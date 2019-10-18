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Компания "Хенкель" заложила на столичном бульваре Шевченко "Аллею устойчивого развития"

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Компания &quot;Хенкель&quot; заложила на столичном бульваре Шевченко &quot;Аллею устойчивого развития&quot;
Компания "Хенкель" создала "Аллею устойчивого развития". Фото: Nestle

Для людей во всем мире "Хенкель" - символ высокого качества, надежности и стабильности. Устойчивое развитие уже долгое время является приоритетом компании и одной из наших корпоративных ценностей. От начала бизнеса она создала масштабное производство и при этом всегда ответственно относится к окружающей среде и сохранению природных ресурсов.

Уважая давние корпоративные традиции, "Хенкель" в Украине отпраздновала день своего основания - "Henkel Day". 1 октября 2019 года в историческом центре Киева - на бульваре Шевченко - сотрудники компании создали "Аллею устойчивого развития". В сердце концепции правила 3C: сортируй, сокращай потребление, воспользуйся повторно! Они нашли свое воплощение в таких объектах: урбанистические урны для мусора в виде животных (пчела, кит, рыба, олень), арт-двери с надписями "Береги воду", ресурсы и арт-инсталляции с повторно использованного пластика на эко-тему "Пластиковый потоп", "Вавилонская башня пластиковой эры" и другие. Благодаря QR-кодам посетители аллеи могут ознакомиться на специальном сайте с правилами соблюдения принципов 3С, которые помогут сохранить ресурсы планеты и окружающей среды. Всего было высажено 31 тополь и установлено 11 арт-объектов, которые будут символизировать экологическую чистоту и стремление "Хенкель" защищать окружающую среду.

Поздравляя сотрудников с праздником, президент компании Нина Домбровская отметила, что забота "Хенкель" об экологии не ограничивается только подобными акциями, это составляющая корпоративной культуры, что в течение многих лет является движущей силой на пути достижения амбициозных целей.

"Мы поставили перед собой принципиальную задачу - сократить к 2013 году объем выбросов углерода на 75% и перейти на стопроцентное использование в нашем производстве электроэнергии из возобновляемых источников. 100% нашей упаковки до 2025 года будет подвергаться вторичной переработке, повторному использованию или природному компостированию. Более того за 6 следующих лет "Хенкель" увеличит долю переработанного пластика в упаковке своих товаров в Европе до 35%", - подчеркнула президент компании.

Нина Домбровская добавила, что компания пропагандирует очень простые повседневные правила 3С ("Сортируй!", "Сокращай потребление!", "Воспользуйся повторно!"), соблюдение которых каждым человеком позволит снизить потребление невозобновляемых ресурсов планеты и защитить окружающую среду от загрязнения.

"Каждый из нас отвечает за то, каким наш мир является сегодня и каким он будет завтра. Это довольно просто, если придерживаться принципов 3С ("Сортируй!", "Сокращай потребление!", "Воспользуйся повторно!"). Рациональное и экономное потребление поможет сохранить множество ресурсов и защитить окружающую среду, уменьшив ее засорение. Мы закладываем эту "Аллею устойчивого развития" от компании "Хенкель", чтобы она каждый день напоминала людям о необходимости сознательно обращаться с отходами, а также помогала понять, как это следует правильно делать " , - отметила президент компании "Хенкель" в Украине.

Директор и руководитель отдела персонала компании Елена Ефремова-Курсик рассказала, что "Хенкель" ведет несколько важных проектов по реализации принципов устойчивого развития в бизнесе и общественной жизни.

"К новому учебному году мы запустим новую волну просветительских мероприятий во многих украинских школах, которые пройдут под знаком устойчивого развития. 4 октября 2019 года сразу в нескольких средних учебных заведениях столицы наши послы проведут эко-уроки для учеников младших классов. Специалисты расскажут детям и обсудят с ними, как каждый из нас может повлиять на решение проблемы загрязнения окружающей среды (в частности, пластиковыми отходами), а также ознакомят детей с основами ответственного потребления", - сообщила Елена Ефремова-Курсик.

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