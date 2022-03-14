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понедельник, 14 марта 2022 14:09

Компания Ferrexpo выделила 7,5 миллионов долларов на нужды страны

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Компания Ferrexpo выделила 7,5 миллионов долларов на нужды страны
Компания Ferrexpo поддерживает гуманитарные проекты и инициативы в Украине. Фото: gmk.center

Компания Ferrexpo увеличила сумму утвержденного финансирования гуманитарных потребностей нашей страны до 7,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в их пресс-службе.

"После объявления о создании Фонда 7 марта 2022 года группе Ferrexpo стало известно о необходимости дальнейшей поддержки гуманитарных проектов и инициатив в Украине. Поэтому Совет директоров группы решил увеличить утвержденный бюджет Фонда. Инициативы, входящие в деятельность Фонда, включают работу группы по координации поставок и распределения наборов продуктов питания, основных медицинских товаров для больниц и медучреждений, обеспечения питанием граждан, находящихся в зоне деятельности группы и других регионах. И их семей в это непростое время", - говорится в сообщении.

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Приоритетом Ferrexpo остается безопасность сотрудников и местных общин. Группа Ferrexpo работает над преодолением гуманитарного кризиса, возникающего в Украине и обеспечением первоочередных потребностей населения.

Дополнительную информацию об инициативах, охватываемых Фондом на сегодня, можно найти на сайте группы по ссылке.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Входит в TOP-3 мировых экспортеров высококачественных железорудных окатков с производственными мощностями в Украине.

Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

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