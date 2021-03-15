Комната в общежитии стоит €280 - во сколько Украинская обходится жизнь в Германии

Уровень жизни в Германии намного выше. Фото: pinterest.com

Многие украинцы учатся в вузах Германии. Попасть туда можно по международным программам или самостоятельно вступить с оплатой за обучение.

Студентка немецкого университета Надежда Юнацкая рассказала Gazeta.ua о стоимости жизни в Людвигсбурге.

"За месяц в общежитии плачу 280 евро (по актуальному курсу валют, €1 стоит 32,91 грн. - Gazeta.ua), 110 евро отдаю за страховку. Wi-Fi стоит 7 евро, немного дороже мобильная связь - 223 евро", - говорит Надя.

На продукты девушка тратит около €150-200 и старается не ограничивать себя в еде. Например, свиной фарш стоит €6,6 за кг, куриное филе - €11 за кг, коровье молоко - €1-1,5 за литр, картофель - €1,8 за кг, десяток яиц - €1,2.

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"Однако нужно понимать, что в Германии уровень жизни гораздо выше. То, что для украинцев дорого, здесь вполне приемлемая цена. В Германии, как и в Украине, есть более дешевые магазины и более дорогие", - добавляет студентка.

Значительно больше цена на эко- и биопродукты и товары он немецких фермеров.

"Килограмм помидоров черри стоит 3,7 евро, а вот биочерри продают по 9 евро", - отметила Надежда Юнацкая.

На проезд тратит €30-50 в месяц, с учетом дороги на обучение и студенческого.

"Студенты могут пользоваться общественным транспортом после 18:00 в будние дни, а также в выходные и праздники весь день", - сказала она.

В Торонто жилье можно снять за 1200 канадских долларов за месяц. В пригороде снимать квартиру дешевле. Дорого в Канаде стоят мобильные средства связи и интернет.