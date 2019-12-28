Коммуникации – важнейшая часть работы государственного служащего – Авдеев

Александр Авдеев рассказал о важности коммуникации в работе госслужащего.

Общество оценивает работу госслужащего не по глубине знаний законодательства, а по умению просто и понятно объяснить его. Поэтому коммуникации – важнейшая часть работы чиновника, уверен и.о. начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев.

"Коммуникации на разных уровнях – с гражданами, журналистами, руководством и коллегами из других ведомств – часто занимают столько же, а иногда и на порядок больше времени, чем вся остальная работа вместе взятая. Сложность же состоит в том, что приходится по многу раз объяснять одни и те же, казалось бы, очевидные вещи", - пишет Авдеев в колонке для издания "Гордон".

В частности, он привел личный пример того, что ему многократно приходится объяснять, что, согласно закону, ГАСК не имеет права отказывать гражданину в регистрации разрешения. А права гражданина, который строит, ничем не отличается от прав гражданина, который против стройки протестует.

"Разрешение на строительство выдается на основании предусмотренных законодательством документов, а не на основании чьего-то желания. Закон един для всех! Звучит банально, но объяснять это придется чуть ли не каждый день снова и снова", - подчеркивает Авдеев.

При этом, по его словам, если гражданин заранее сформировал мнение о какой-то ситуации, несмотря на все объяснения, чиновник все равно будет неправ.

"Мнение о любой ситуации у большинства граждан сформировано заранее, до встречи с вами. Поэтому, как только вы начнете разъяснять положения законов, им сразу становится "все понятно". Ведь если на побережье строят высотку, значит, виноват ГАСК! И никого не интересует, что по классу последствий – это СС3, и разрешения на такой объект выдает Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины в Киеве. Инициативным гражданам, активистам, волонтерам и другим не безразличным важна справедливость, а не какие-то там формальности! Тем более, что и разница всего в одной букве: ГАСК или ГАСИ – не все ли равно?!" - объясняет Авдеев.

Он также указывает на то, что большинство граждан не замечают или даже игнорируют этапы принятия решений, на которых они могут повлиять на местные власти. Например, на этапе передачи земельных участков в аренду, что происходит за несколько лет до фактического начала строительства. Или на этапе проектирования.

"Все эти этапы граждане не замечают или старательно игнорируют, а протестовать начинают, когда на участке появляется забор. Т.е. тогда, когда все утверждено, согласовано, и ГАСК не может ничего сделать", - констатирует Авдеев.