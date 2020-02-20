Коммунальщики "присвоили" 29 млн гривен, выделенных на ремонт дорог

Полиция проводит обыски у коммунальщиков. Фото: Национальная полиция

Коммунальщики присвоили почти 29 млн гривен, предназначавшиеся на капремонт дороги в Кривом Роге.

Следователи Криворожского отдела полиции совместно с сотрудниками горпрокуратуры №3, СБУ и полка полиции особого назначения 19 февраля провели ряд обысков на территории предприятия по ремонту дорог, сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие вещественные доказательства. Также была проведена экспертиза, выводы которой подтверждают, что работы выполнены некачественно. Асфальтобетонное покрытие не соответствует нормам. Средства были выделены из городского бюджета.

Генеральному директору предприятия, которое занималось ремонтом дороги, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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