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среда, 24 февраля 2021 17:51

Коммерческие прививки делать медицинские центры, купят вакцину по себестоимости - источник в правительстве

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Коммерческие прививки делать медицинские центры, купят вакцину по себестоимости - источник в правительстве
Коммерческая вакцинация в Украине начнется уже весной. Фото: unsplash.com

Купить по коммерческой цене вакцину от коронавируса в Украине можно будет уже в конце весны, что позволит украинцам планировать летний отдых за рубежом.

Такую возможность рассматривают в правительстве, со ссылкой на собственные источники сообщает "Европейская правда".

"В первой декаде марта мы получим нашу часть вакцин Pfizer, 150 тыс. вакцин, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac и счет пойдет на миллионы доз", - приводит издание слова чиновника.

По словам источника, в Украине до конца года рассчитывают вакцинировать 16 млн граждан, а за два года - не менее 22 млн. По статистическим данным, лишь 43% украинский готовы вакцинироваться. Значительная часть тех, кто задекларировали готовность, имеет дополнительные условия - определенного производителя вакцины, или прививки не в первой очереди. Поэтому, по словам чиновника, полученной в течение вести викцины Украины должно хватить, чтобы открыть "коммерческую вакцинацию".

"До пятой группе плановой вакцинации дойдет во второй половине года, однако чтобы позволить украинцам отдохнуть летом за границей, возможна продажа вакцин по себестоимости медицинским центрам, что запустит коммерческие прививки", - сказал собеседник "ЕП".

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Планируется, что уже с 1 марта заработает единый портал вакцинированных лиц.

"В нем можно встать в очередь и узнать примерное время вашего вакцинации, а вакцинированные лица получат подтверждение в виде QR-кода, который может стать тем самым паспортом вакцинации, по которому украинцев будут пускать на летний отдых за границу", - сказал собеседник.

В правительстве подчеркнули, что все вакцины, которыми будут прививаться украинцы, сертифицированы в ЕС. Поэтому украинский паспорт вакцинации может дать возможность отдыха в Евросоюзе. Впрочем, по словам чиновника, подобные консультации с ЕС еще не начались.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Covishield, которую выработал индийский Институт сывороток крови по лицензии Oxford/AstraZeneca. Вакцина является аналогом оригинального англо-шведского препарата и имеет 90% эффективности.

Первыми препарат получили Черкасская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

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