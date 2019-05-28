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вторник, 28 мая 2019 21:29

Комитет ВР по энергетике проигнорировал перенос старта рынка электроэнергии

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Комитет ВР по энергетике проигнорировал перенос старта рынка электроэнергии
Комитет ВР по энергетике проигнорировал перенос старта рынка электроэнергии. Фото: FaceNews

Комитет ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности не смог собрать кворум для обсуждения законопроекта №10318, призванного перенести введение нового рынка электроэнергии. На заседание комитета пришло всего 7 из 21 членов.

В ходе обсуждение участники дискуссии обсудили степень готовности к запуску нового рынка электроэнергии. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг констатировала общую готовность отрасли к запуску нового рынка в обусловленный законом срок – 1 июля 2019 года, передает Оbozrevatel.

Как сообщалось, сегодня утром Верховная Рада отказалась вносить в порядок дня десятой сессии законопроект "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "Заключительные и переходные положения Закона Украины "О рынке электроэнергии" (рег. № 10318, авторы А.Домбровский, Л.Пидлесецкий). Законопроект предусматривал перенесение запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября. Лишь 158 депутатов проголосовали за включение в повестку для сессии законопроекта.

О необходимости переноса даты введения рынка электроэнергии заявлял предприниматель Игорь Коломойский, утверждавший, что запуск рынка приведет к росту тарифов на электроэнергию, и государство должно регулировать цены на электроэнергию. По его мнению, ВР должна принять законопроект об отсрочке запуска рынка электроэнергии в первую очередь. "О переносе этого закона на неопределенный срок, пока не разберутся - у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли "Энергоатом" монополистом? Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы", - заявил Коломойский в интервью изданию "Украинская правда".

Игорю Коломойскому принадлежит вертикально-интегрированный ферросплавный холдинг, монопольно владеющий 89% рынка производства ферросплавов в Украине. Входящий в него Никопольский завод ферросплавов является крупнейшим в Европе и вторым в мире по объемам выпускаемой продукции. Доля электроэнергии в себестоимости производства ферросплавов достигает 50%. Ежегодный объем энергопотребления потребления НЗФ составляет около 3,5 млн КВт-часов.

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