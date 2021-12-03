Комиссия по этике не будет оценивать видео Бутусова с гаубицей - из-за ДБР

КЖЭ пока не будет оценивать действия Юрия Бутусова на видео, где он стреляет. Фото: Facebook/Юрій Бутусов

Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) заявляет, что не будет рассматривать действия журналиста главного редактора издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова до закрытия уголовного производства, открытого Государственным бюро расследований (ГБР).

Соответствующее заявление разместили на официальном сайте КЖЭ.

28 ноября ДБР сообщило, что начало производство по законности действий Юрия Бутусова на видео. Он стреляет из гаубицы и говорит: "По российским оккупантам огонь".

"Обнародование видео, где журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов производит выстрел из гаубицы, вызвало острую дискуссию в Украине. Ситуация еще более обострилась после того, как 28 ноября Государственное бюро расследований заявило, что "проверит законность действий журналиста Бутусова на видео, которое он выложил в сети, и начало уголовное производство по факту публикации, - говорится в заявлении.

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Пользователи соцсетей и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметили, что заключение об этичности поступка Бутусова должно дать именно КЖЭ. Однако комиссия заявила, что не будет оценивать действия Юрия Бутусова, пока уголовное производство будет открыто. Там отметили, что согласно Положению о комиссии, имеют право отказать в рассмотрении обращения, если в компетентном суде возбуждено производство о рассмотрении соответствующего спора.

"Учитывая, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту опубликованного журналистом видео, Комиссия не будет рассматривать действия журналиста Юрия Бутусова до закрытия уголовного производства. Комиссия осуждает любые попытки давления на журналистов. В том числе попытки использовать комиссию для давления на журналистов" журналистов", - говорится в заявлении КЖЭ.

Также добавили, что ее деятельность не может быть направлена ​​на усиление позиций той или иной стороны конфликта, потому что это противоречит принципам саморегуляции.

На пресс-марафоне произошла перепалка между президентом Владимиром Зеленским и журналистом. Зеленский обвинил журналиста в смерти украинских военных на Донбассе. В ответ Бутусов назвал президента лжецом.