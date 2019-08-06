"Командой просматриваем твои видео" - Усик провел эфир с Шарием

Усик обсудил с Шарием современных политиков. Фото: YouTube

Украинский боксер Александр Усик пообщался со скандальным блогером Анатолием Шарием во время совместного эфира в Instagram.

Мужчины говорили на разные темы, в том числе о политике. Усик рассказал о своих предпочтениях и отношении к президенту Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партии Гриценко и Шария поймали на финансовых нарушениях

"Я тебя смотрю с 2014-го или 2015 года. А посоветовал мне посмотреть Александр Гвоздик. Поэтому мы иногда всей командой просматриваем твои видео. Я не смотрел телевизор лет 7, а сейчас начал некоторых людей смотреть. Есть очень много правильных высказываний, но говорить и делать - это разные вещи. Сейчас появилось какое-то чувство свежести. Должно в Украине что-то измениться. Зеленский - положительный, молодой, светлый, улыбается, это вообще круто!" - сказал Усик Шарию.

Центральная избирательная комиссия 3 июля отменил регистрацию на выборы бывшего главы Администрации Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Сделали это после того, как Служба безопасности предоставила выводы, что оба не были на территории Украины последние 5 лет.