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вторник, 06 августа 2019 15:34

"Командой просматриваем твои видео" - Усик провел эфир с Шарием

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&quot;Командой просматриваем твои видео&quot; - Усик провел эфир с Шарием
Усик обсудил с Шарием современных политиков. Фото: YouTube

Украинский боксер Александр Усик пообщался со скандальным блогером Анатолием Шарием во время совместного эфира в Instagram.

Мужчины говорили на разные темы, в том числе о политике. Усик рассказал о своих предпочтениях и отношении к президенту Украины.

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"Я тебя смотрю с 2014-го или 2015 года. А посоветовал мне посмотреть Александр Гвоздик. Поэтому мы иногда всей командой просматриваем твои видео. Я не смотрел телевизор лет 7, а сейчас начал некоторых людей смотреть. Есть очень много правильных высказываний, но говорить и делать - это разные вещи. Сейчас появилось какое-то чувство свежести. Должно в Украине что-то измениться. Зеленский - положительный, молодой, светлый, улыбается, это вообще круто!" - сказал Усик Шарию.

Центральная избирательная комиссия 3 июля отменил регистрацию на выборы бывшего главы Администрации Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Сделали это после того, как Служба безопасности предоставила выводы, что оба не были на территории Украины последние 5 лет.

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06
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