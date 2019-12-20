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пятница, 20 декабря 2019 00:37

Коломойский возглавил Наблюдательный совет телеканала "1+1"

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Коломойский возглавил Наблюдательный совет телеканала &quot;1+1&quot;
Олигарх Коломойский стал председателем Наблюдательного совета "плюсов". Фото: Економічна правда

Олигарх Игорь Коломойский возглавил Наблюдательный совет телеканала "1+1".

"1+1 медиа сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой... Игорь Коломойский как главный акционер группы возглавит Наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1""", говориться в сообщени медиа.

Гендиректором группы назначили исполнительного директора медиагруппы Ярослава Пахольчука. Александра Ткаченко оставили почетным президентом.

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В состав правления "1+1 медиа" также вошел – в качестве независимого члена – коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.

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