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четверг, 14 января 2021 20:23

"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко

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&quot;Коломойский уже надоел Зеленскому&quot; - Мартыненко
Александр Мартыненко: учитывать интересы олигархов - один из признаков стиля президента Зеленского. Фото: Reuters

Зеленский - не угроза для олигархов. Но международное сообщество требует уменьшения их влияния.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Партнер Коломойский уже немного надоел Зеленскому, но отказаться от него сегодня трудно. Не забываем, что часть украинской экономики находится под его контролем. Учитывать интересы олигархов - один из признаков стиля президента Зеленского. Однако их влияние все равно будет уменьшаться. Наша экономика просто не производит столько ресурсов, чтобы они богатели и крепли. Олигархи много потеряли в 2014-м и продолжают переживать сложные времена. Главная задача для них сегодня - сохранить состояние, а не приумножить", - объясняет эксперт.

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По его словам, многие из них являются представителями бизнеса ХХ века - металлургия, химия.

"Они не идут в высокие технологии, современное машиностроение, для них это - риск. И не понимают они в этом. В мировом тренде успешные бизнесмены и компании стремятся в передовые сферы, ИТ. Они понимают, что будущее - за рубежом. В то же время, наши пытаются сохранить рынки, что будет труднее сделать с каждым годом. Если Евросоюз реализует идею Green Deal (Европейское Зеленое соглашение - стратегия ЕС, предусматривает превращение Европы в 2050 году первый климатически нейтральный континент с устойчивой экономикой, свободной от выбросов СО2 и независимой от ископаемых ресурсов. - Gazeta.ua), с 2025 для нас могут начаться проблемы с выходом на европейские рынки.

У нас олигархи еще держат партии, финансируют какие-то общественные организации. Но следующий год будет переломным в этом - после выборов в США в некоторых могут возникнуть серьезные проблемы", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

Для олигархов Зеленский - хорошая кандидатура. Неопытный, не имеет силовых, финансовых ресурсов. Можно собраться, распределить все и работать в олигархическом консенсусе, говорил Александр Мартыненко перед вторым туром президентских выборов в интервью журналу "Країна".

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