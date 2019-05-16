Коломойский прибыл в Киев - СМИ

Бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Киев.
"Радио Свобода" сообщает об этом со ссылкой на журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача.
Он сообщил, что Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20.00.
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Прилетел тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днипро.
Бизнесмен Игорь Коломойский, ранее также был губернатором Днепропетровской области, прилетел в Украину. Олигарх подтверждал свой приезд в Украину, сообщил журналист программы Схемы Михаил Ткач.
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