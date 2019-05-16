Коломойский прибыл в Киев - СМИ

СМИ сообщили, что Коломойский прибыл в "Борисполь". Фото: УНИАН

Бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Киев.

"Радио Свобода" сообщает об этом со ссылкой на журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача.

Он сообщил, что Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ: Партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов прилетел в Украину

Прилетел тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днипро.

Бизнесмен Игорь Коломойский, ранее также был губернатором Днепропетровской области, прилетел в Украину. Олигарх подтверждал свой приезд в Украину, сообщил журналист программы Схемы Михаил Ткач.