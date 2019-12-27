Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин

Автор: Тарас Подолян Дмитрий Чекалкин

Известный украинский шоумен и бывший дипломат Дмитрий Чекалкин рассказал Gazeta.ua, что в свое время отказался повторить судьбу Владимира Зеленского. "Существовал проект" Буратино ", который был разработан 10 лет назад: как украинского шоумена вывести на политическую орбиту, чтобы с его помощью получить еще больше власти в нашей стране", - говорит он. Поэтому, по словам Дмитрия Чекалкина, сейчас к власти пришли случайные и непрофессиональные люди.

Как вы можете оценить нынешнюю элиту, которая пришла к власти? Как она показывает себя за эти полгода? Сбываются ли все опасения, связанные с этой властью?

У меня не было никаких иллюзий относительно этого человека. Я же помню все эти шутки про эбонитовые палочки, про Украину-порноактрису, о том, что украинская армия у них изображена в форме барана, который лезет на стену. Когда сотни и тысячи украинцев уже погибали, Зеленский шутил: "Если вы не выведете войска из Украины, то мы выведем всех украинских проституток с Окружной в Москве". Десять лет назад Вахтанг Кипиани пригласил Зеленского на программу "Великие украинцы". Когда в прямом эфире Вахтанг Кипиани спросил Зеленского о великих украинцах, тот ответил: "Чего вы меня спрашиваете? Я вообще не укрАинец, и вообще я никакой не большой". Даже слово "украинец" правильно произнести не мог. Зеленский вообще оказался в Украине в определенной степени благодаря нашему проекту "Веселые яйца". Когда мы раскрутили этот проект и "Операция Проффесор", главный политтехнолог российский, который в свое время Путина раскрутил, который затем сопровождал кампанию Януковича, Глеб Павловский в конце декабря 2004 написал статью, где называл нас блокбастерфюрерамы Оранжевой революции. Что мы создали блокбастер, который монополизировал патриотические слои населения. И он пишет: "Почему мы бездействуем? Это же грозит России. Почему мы не делаем ничего контрпропагандистского?". К этому прислушался Медведчук и пригласил сюда 95 квартал, которые работали тогда в Москве. И они здесь в марте 2005 создали проект "Серпом по яйцам". Сейчас вы не найдете никаких на него ссылок в интернете, потому что они все были уничтожены. Но все шутки, которые были в этом проекте, раскрутили уже через полгода в первом сезоне Квартала на Интере. Тогда они шутили, мол все на Майдане было за деньги, что есть три сорта украинцев, что НАТО - самоя большая угроза, что надо покупать российский газ. Для меня тоже вызов здорвому смыслу, как Саакашвили сегодня поддерживает Зеленского, потому что в Квартала в первом сезоне был постоянный сюжет, который назывался Наша Америкаша. Они смеялись над Саакашвили и Ющенко, что они на коленях стоят перед американским президентом, причем в этом сюжете Зеленский, который играл роль Саакашвили, его унизительно называл "Гамаржопа". Когда российские танки были в 30 километрах от Тбилиси, они так издевались над грузинами.

Почему нашим людям зашел этот юмор?

Они потребляют то, что им дают.

Отчего же нет попыток дать что-то другое?

А кто будет давать другое, ежели все медиа сегодня в руках олигархов? Они украли у людей миллиарды, и теперь за эти миллиарды держат людей в мировоззренческой узде. Если бы хотя бы каждый десятый дончанин поехал во Львов и посмотрел на тамошних людей своими глазами, то мы имели бы другую страну Один мой знакомый донецкий бизнесмен говорил, что если бы хотя бы каждый десятый дончанин поехал во Львов и посмотрел на тамошних людей своими глазами, то мы имели бы другую страну. Он все свои корпоративные праздники проводил во Львове, вывозил полностью весь свой штат донецкий во Львов, чтобы хотя бы небольшую часть людей убедить, что Западная Украина - это цивилизованная жизнь.

Почему вы отказались возглавить "1 + 1", когда вам предлагал это Коломойский после Оранжевой революции?

И не только "1 + 1". Он предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - возглавить различные партийные проекты, которые в свое время они создавали с другими украинскими олигархами. Я отказался, потому что понимал, что буду просто пешкой, марионеткой в ​​их руках. Существовал проект "Буратино", который был разработан 10 лет назад: как украинского шоумена вывести на политическую орбиту, чтобы с его помощью получить еще больше власти в нашей стране. В противоположность более или менее патриотическим силам, уже тогда пытались раскрутить такой абсолютно управляемый проект.

Если бы согласились, были бы сейчас президентом.

Скорее я был бы уже по ту сторону травы, если бы принял предложение, однако не согласился бы выполнять все их прихоти. Я хорошо знаком со всеми персонажами, которые пострадали из-за украинской политики и оказались по ту сторону травы. Как с вами сейчас, в свое время сидел и со Щербанем, и с Гетманом, с Чорновилом, с Кирпой, Кравченко - с реальными претендентами на первую должность в государстве, и все они ушли из жизни неестественным путем.

А сейчас в политику не хотите?

Нет, у каждого своя судьба и свой путь широкий.

Нынешний парламент разноцветный, шоубизний. Какого вы о нем мнения?

Это пародия на парламент. Там люди абсолютно без способностей, без опыта, без подготовки. Когда я пытался в России смеяться над российскими политиками, мне говорили: "Нет-нет, у нас нормальные цивилизованный люди. Это у вас тупое быдло. Над ними и смейтесь" Я в свое время, когда работал на российском рынке, разыгрывал российских звезд. Когда я пытался в России смеяться над российскими политиками, мне говорили: "Нет-нет, у нас нормальные цивилизованный люди. Это у вас тупое быдло. Над ними и смейтесь. А у нас же светочи, титаны духа ". Поэтому наш нынешний парламент абсолютно соответствует их представлениям о наших политиках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин

Если у нас профессиональной элиты не хватало раньше, то сейчас ее еще меньше?

К сожалению, ей было некогда появиться. Советский поэт Игорь Кохановский в 1989 году писал: "Сначала били самых родовитых, потом стреляли самых работящих, потом ряды бессмысленно убитых росли из тысяч самых немолчащих. Среди последних - всё интеллигенты, радетели достоинства и чести, негодные в работе инструменты для механизма поголовной лести. Держава, обессиленная в пытках, ещё не знала о потерях сущих, не знала, что количество убитых откликнется ей качеством живущих ". Во время Оранжевой революции по радио можно было услышать сатирические песни от "Веселых яиц", из Интернета - скачать мультфильмы о политиках. Очень популярным был 15-серийный блокбастер "Операция ПроФФесор" - шарж на кандидата в президенты Виктора Януковича. Весь этот юмор производили в сером "сталинском" доме на улице Шелковичной, в спонсорской агентства "Дева продакшн". Проффесор - интернет-мем, известная ошибка Виктора Януковича в анкете кандидата на пост президента Украины, где кроме неправильного написания своего ученого звания профессор, он допустил несколько других грамматических и орфографических ошибок. Всего в этой анкете Виктор Янукович сделал 12 ошибок в 90 словах. Слово "проффесор" приобрело широкую огласку во время Оранжевой революции - стало неофициальным прозвищем Януковича и объектом многочисленных насмешек и высмеивание в прессе и интернете. Большую популярность также получил сатирический сериал "Операция Проффесор" анимационной студии "Веселые яйца", где главным героем выступал именно Виктор Федорович.