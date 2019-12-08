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воскресенье, 08 декабря 2019 23:35

Коломойский обматерил баскетбольного судью

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Судья матча между "Днепром" и "Киев-Баскетом" Андрей Бабык по окончании встречи получил угрозы от олигарха Игоря Коломойского, директора "Днепра" Валерия Кондратьева и вице-президента днепровского клуба Валерия Гуляева.

В качестве ответа Бабык составил докладную директору ЧУ по баскетболу Ларисе Шабановой, пишет "Страна.ua".

В документе арбитр указывает, что он по завершении матча отправлялся вместе со своими коллегами-судьями в раздевалку. Возле выхода из зала к нему подошел с угрозами Кондратьев. После этого на Бабыка начал "наезжать" Игорь Коломойский.

Автор: Страна
 

За БК "Днепр" выступает сын Коломойского Грегори. Что касается игры с "Киев-Баскетом", она завершилась со счетом 75 - 78 в пользу киевлян.

В октября СМИ также писали о конфликте между президентом Федерации баскетбола Украины Михаилом Бродским и олигархом Игорем Коломойским.

Так, Коломойский после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", в которой играет его сын Грегори, в матче 14 октября с "Прометеем" (Каменское) якобы начал присылать сообщения с угрозами в адрес Бродского, президента команды "Прометей" Владимира Дубинского и судей.

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