Коломойский может возглавить канал 1+1

Лещенко сообщил о намерении Коломойского возглавить телеканал. Фото: ЕП

Украинский олигарх Игорь Коломойский собирается стать генпродюсером канала 1+1.

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил об этом в Telegram.

"Это не шутка - Коломойский объявил об этом во время нашего обмена репликами в кулуарах конференции YES", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский впервые "засветил" Коломойского

Лещенко сказал, что любая другая кандидатура на пост генпродюсера будет вызывать ревность у предыдущего руководителя 1+1 Александра Ткаченко.

"По отношению к Коломойскому у Ткаченко таких эмоций, по его мнению, быть не должно", - написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивный комментарий по поводу своей беседы с бизнесменом Игорем Коломойским журналистке интернет-издание "Новое Время" Кристине Бердинских после завершения форума YES.